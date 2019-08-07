سليانة: هالة المالكي تتألق و تطرب الجمهور في افتتاح مهرجان سليانة الدولي

Mercredi 07 Août 2019
وات - أطلت نجمة "ذو فويس" هالة المالكي البارحة الثلاثاء على جمهورها الذي حضر بأعداد محترمة في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان سليانة الدولي التي وضعت تحت شعار 'ذاكرة زاما'.
وهذه الفنانة عرفها الجمهور العربي عامة و الجمهور التونسي خاصة من خلال مشاركتها المتميزة في برنامج ذو فويس الذي حصدت خلاله الإعجاب لامتلاكها قدرات صوتية محترمة.
أدت" نجمة ذو فويس " مختارات من أغاني طربية شرقية لتغني لكوكب الشرق و لتطوع صوتها في ما بعد لتؤدي أغنية لذكرى محمد، كما شنفت آذان الجمهور بباقة من الأغاني التونسية تفاعل معها بالرقص و التصفيق .
و أكدت الناطق الرسمي باسم المهرجان الدولي بسليانة عائدة الرويسي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الانطلاقة كانت رائعة للفنانة الطربية رغم أن عرض الافتتاح كان في قاعة أفراح أمام غياب مسرح للهواء الطلق في سليانة و هو المطلب الأساسي و الملح لأهالي الجهة.
و أضافت الرويسي أن ولاية سليانة تزخر بتاريخ عريق، مشيرة إلى أنه رغم كل ذلك تنوعت برمجة المهرجان في دورته 44 و في نسخته الدولية الثانية لتلبي جميع الأذواق بعرضين فرجوين (عرض لبسام الحمراوي و كريم الغربي و عرض أخر للطفي العبدلي)، فضلا عن عرض دولي للفنان فيصل الصغير و سيكون الاختتام مع يسرا محنوش يوم 19 أوت الجاري.
من ناحيته، قال عضو بهيئة المهرجان سامي الكنزيزي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن المهرجان موزع على 3 فضاءات (قاعة أفراح و ساحة الفنون و المركب الثقافي) لتنشيط الحركة الثقافية بالجهة و تنشيط ساحة المدينة، لافتا إلى أن ساحة الفنون التي تم تدشينها في 18 أفريل 2019 ستحتضن 3 عروض مفتوحة للعموم من بينها عرض يوم العيد للترفيه عن أهالي الجهة باعتبار أن المهرجان هو متنفسهم الوحيد.
و أعرب عدد من الجماهير في تصريح لمراسلة (وات) أن الافتتاح يعتبر ناجحا رغم أنه في قاعة أفراح، داعين إلى ضرورة إحداث مسرح للهواء الطلق ليكون مكسبا لمتساكني الجهة المتعطشين لشتى أنواع التظاهرات الثقافية.
وهذه الفنانة عرفها الجمهور العربي عامة و الجمهور التونسي خاصة من خلال مشاركتها المتميزة في برنامج ذو فويس الذي حصدت خلاله الإعجاب لامتلاكها قدرات صوتية محترمة.
أدت" نجمة ذو فويس " مختارات من أغاني طربية شرقية لتغني لكوكب الشرق و لتطوع صوتها في ما بعد لتؤدي أغنية لذكرى محمد، كما شنفت آذان الجمهور بباقة من الأغاني التونسية تفاعل معها بالرقص و التصفيق .
و أكدت الناطق الرسمي باسم المهرجان الدولي بسليانة عائدة الرويسي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الانطلاقة كانت رائعة للفنانة الطربية رغم أن عرض الافتتاح كان في قاعة أفراح أمام غياب مسرح للهواء الطلق في سليانة و هو المطلب الأساسي و الملح لأهالي الجهة.
و أضافت الرويسي أن ولاية سليانة تزخر بتاريخ عريق، مشيرة إلى أنه رغم كل ذلك تنوعت برمجة المهرجان في دورته 44 و في نسخته الدولية الثانية لتلبي جميع الأذواق بعرضين فرجوين (عرض لبسام الحمراوي و كريم الغربي و عرض أخر للطفي العبدلي)، فضلا عن عرض دولي للفنان فيصل الصغير و سيكون الاختتام مع يسرا محنوش يوم 19 أوت الجاري.
من ناحيته، قال عضو بهيئة المهرجان سامي الكنزيزي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن المهرجان موزع على 3 فضاءات (قاعة أفراح و ساحة الفنون و المركب الثقافي) لتنشيط الحركة الثقافية بالجهة و تنشيط ساحة المدينة، لافتا إلى أن ساحة الفنون التي تم تدشينها في 18 أفريل 2019 ستحتضن 3 عروض مفتوحة للعموم من بينها عرض يوم العيد للترفيه عن أهالي الجهة باعتبار أن المهرجان هو متنفسهم الوحيد.
و أعرب عدد من الجماهير في تصريح لمراسلة (وات) أن الافتتاح يعتبر ناجحا رغم أنه في قاعة أفراح، داعين إلى ضرورة إحداث مسرح للهواء الطلق ليكون مكسبا لمتساكني الجهة المتعطشين لشتى أنواع التظاهرات الثقافية.
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: زهير المغزاوي: مورو شخص قادر تنكّت معاه وتضحك معاه، لكن في مسؤولية رئيس الدولة مينجمش