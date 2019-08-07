صفاقس: نجاح فني وجماهيري كبير للفنان صابر الرباعي في مهرجان صفاقس الدولي

Mercredi 07 Août 2019
وات - "انا منكم وإليكم وبدونكم لا وجود لي"... بهذه الكلمات المنتقاة صافح الفنان صابر الرباعي جمهور صفاقس خلال سهرة أحياها ليلة الثلاثاء على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان صفاقس الدولي.
الفنان صابر الرباعي أو أمير الطرب العربي... هذا الفنان التونسي ابن جهة صفاقس... أبدع واقنع حين صدح بأحلى أغانيه طيلة مسيرته الفنية، وبأحدث إصداراته فامتع ايما امتاع جمهور صفاقس الذي تميز بحضوره المكثف إلى المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، وقتا طويلا قبل انطلاق العرض.
حوالي ساعتين ونصف من الزمن كانت كافية لهذا الفنان المبدع لكي يتسلطن ويحلق بوجدان جمهوره في سماء الابداع الفني ويطربه بمختارات من أجمل أغانيه القديمة من قبيل "مغروم"و "يا دلولة" و"يا مدلل" و"ما تبكيش" و"الطفلة العربية" و"ياريت يا أمي" و"اتحدى العالم" و"سيدي منصور" وباقة من الحضرة الصفاقسية واصداراته الحديثة أبرزها "حزار ومغيار" و"أنت أجمل حاجة عشتها".
الفنان صابر الرباعي لم يطرب الجمهور بمختارات من أغانيه فحسب بل امتعهم أيضا بباقة مما خلدته قامات الفن التونسي مثل الهادي الجويني وعلي الرياحي.
ويمكن القول أن الفنان صابر الرباعي كسب الرهان في حفل المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس وحقق نجاحا باهرا أمام آلاف المتفرجين .
الفنان صابر الرباعي أو أمير الطرب العربي... هذا الفنان التونسي ابن جهة صفاقس... أبدع واقنع حين صدح بأحلى أغانيه طيلة مسيرته الفنية، وبأحدث إصداراته فامتع ايما امتاع جمهور صفاقس الذي تميز بحضوره المكثف إلى المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس، وقتا طويلا قبل انطلاق العرض.
حوالي ساعتين ونصف من الزمن كانت كافية لهذا الفنان المبدع لكي يتسلطن ويحلق بوجدان جمهوره في سماء الابداع الفني ويطربه بمختارات من أجمل أغانيه القديمة من قبيل "مغروم"و "يا دلولة" و"يا مدلل" و"ما تبكيش" و"الطفلة العربية" و"ياريت يا أمي" و"اتحدى العالم" و"سيدي منصور" وباقة من الحضرة الصفاقسية واصداراته الحديثة أبرزها "حزار ومغيار" و"أنت أجمل حاجة عشتها".
الفنان صابر الرباعي لم يطرب الجمهور بمختارات من أغانيه فحسب بل امتعهم أيضا بباقة مما خلدته قامات الفن التونسي مثل الهادي الجويني وعلي الرياحي.
ويمكن القول أن الفنان صابر الرباعي كسب الرهان في حفل المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس وحقق نجاحا باهرا أمام آلاف المتفرجين .
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Par:lechef (Tunisia )
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