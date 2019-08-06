استعدادا لمونديال الصين 2019 : منتخب كرة السلة ينهزم امام تركيا 64/54

Mardi 06 Août 2019



وات

- انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نظيره التركي بنتيجة 64/54 في مباراة ودية اقيمت مساء اليوم الثلاثاء في مدينة "بو" الفرنسية ضمن التربص الاعدادي الذي يجريه المنتخب استعدادا لمونديال الصين 2019.وكان البرتغالي ماريو بالما مدرب المنتخب قد وجه الدعوة الى 14 لاعبا للمشاركة في المرحلة الثالثة من تربص الفريق استعدادا لمونديال الصين من 31 اوت الى غاية 15 سبتمبر 2019 .وسيواجه الفريق غدا الاربعاء في لقاء ودي ثان منتخب فرنسا بمدينة تولوز .ويتحول الفريق يوم 8 اوت الى تشيكيا حيث يخوض المرحلة الرابعة الاخيرة من تحضيراته بين 9 و11 أوت ويلاقي منتخبات بولونيا والأردن وجمهورية التشيك قبل العودة إلى تونس يوم 12 أوت .ويشار الى المنتخب كان شارك منذ اسبوع في دورة ستانكوفيتش الدولية لكرة السلة بالصين صحبة منتخبات الصين وكرواتيا ولاتفيا .