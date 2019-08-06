استعدادا لمونديال الصين 2019 : منتخب كرة السلة ينهزم امام تركيا 64/54

Mardi 06 Août 2019
وات - انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نظيره التركي بنتيجة 64/54 في مباراة ودية اقيمت مساء اليوم الثلاثاء في مدينة "بو" الفرنسية ضمن التربص الاعدادي الذي يجريه المنتخب استعدادا لمونديال الصين 2019.
وكان البرتغالي ماريو بالما مدرب المنتخب قد وجه الدعوة الى 14 لاعبا للمشاركة في المرحلة الثالثة من تربص الفريق استعدادا لمونديال الصين من 31 اوت الى غاية 15 سبتمبر 2019 .
وسيواجه الفريق غدا الاربعاء في لقاء ودي ثان منتخب فرنسا بمدينة تولوز .
ويتحول الفريق يوم 8 اوت الى تشيكيا حيث يخوض المرحلة الرابعة الاخيرة من تحضيراته بين 9 و11 أوت ويلاقي منتخبات بولونيا والأردن وجمهورية التشيك قبل العودة إلى تونس يوم 12 أوت .
ويشار الى المنتخب كان شارك منذ اسبوع في دورة ستانكوفيتش الدولية لكرة السلة بالصين صحبة منتخبات الصين وكرواتيا ولاتفيا .
وكان البرتغالي ماريو بالما مدرب المنتخب قد وجه الدعوة الى 14 لاعبا للمشاركة في المرحلة الثالثة من تربص الفريق استعدادا لمونديال الصين من 31 اوت الى غاية 15 سبتمبر 2019 .
وسيواجه الفريق غدا الاربعاء في لقاء ودي ثان منتخب فرنسا بمدينة تولوز .
ويتحول الفريق يوم 8 اوت الى تشيكيا حيث يخوض المرحلة الرابعة الاخيرة من تحضيراته بين 9 و11 أوت ويلاقي منتخبات بولونيا والأردن وجمهورية التشيك قبل العودة إلى تونس يوم 12 أوت .
ويشار الى المنتخب كان شارك منذ اسبوع في دورة ستانكوفيتش الدولية لكرة السلة بالصين صحبة منتخبات الصين وكرواتيا ولاتفيا .
En continu
- Hier 21:43 النهضة و الزبيدي و حبل النجاة ...
- Hier 11:31 نبيل القروي.. سبق الخير، تلقى الأصوات.
- Hier 10:25 القرار الذي ستتخذه النهضة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:01
|19:23
|16:13
|12:32
|05:29
|03:49
|
33°
|32°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|29°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|32°-29
|44°-29
|37°-26
|38°-24
|38°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 87 164) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 85 078) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 74 613) كلات بعضها ..
( 65 721) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 459) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 098) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 790) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 51 282) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 759) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 695) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 680) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 801) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 358) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 093) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 45 072) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 43 608) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 271) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 079) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 061) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 037) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:BABANETTOO (France )
Sur: شورى النهضة يصوت لفائدة ترشيح عبد الفتاح مورو للرئاسية