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القصرين : تعرض أربعة أعوان ديوانة ببوشبكة الحدودية إلى إصابات متفاوتة جراء انقلاب سيارتهم الإدارية

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
وات - تعرض أربعة أعوان تابعين لفرقة الحرس الديواني بمنطقة بوشبكة الحدودية الراجعة بالنظر إلى معتمدية فريانة من ولاية القصرين، مساء اليوم الثلاثاء، إلى إصابات متفاوتة الخطورة جراء انقلاب سيارتهم الإدارية، وذلك على مستوى منطقة تلابت التابعة لنفس المعتمدية المذكورة، وفق مصدر ديواني بالجهة.

وذكر ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات الضرورية، مؤكدا أن كافة المصابين أصيبوا بإصابات خفيفة باستثناء عون وحيد كانت إصابته بليغة، مما استوجب اخضاعه إلى عملية جراحية على مستوى اليد وحالته الآن مستقرة، وفق تأكيده.


  
  
     
  
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