رئاسية 2019 : 29 مترشحا مع انتهاء اليوم الخامس من آجال تقديم الترشحات

Mardi 06 Août 2019
وات - بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 29 مترشحا، وذلك مع نهاية اليوم الخامس من آجال تقديم الترشحات، التي تم فتحها يوم 2 أوت الجاري.
وقد أودع مساء اليوم الثلاثاء كل من عدنان بن حناشية (مستشار بشركة صينية) وتوفيق جبنون (رئيس قائمة مترشحة للتشريعية أستاذ تعليم ثانوي سابقا ورجل أعمال حاليا)، وهما مترشحان مستقلان، ملفيهما لدى مصالح هيئة الانتخابات، وذلك بعد أن قدم صباح نفس اليوم 6 مترشحين ملفاتهم لدى مصالح المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحرية تونس.
ومن بين المترشحين الثمانية الذين أودعوا الثلاثاء ملفات ترشحهم ، حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق وأمين عام حركة النهضة سابقا.
وحددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بين 2 و9 أوت الجاري من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.
وقد أودع مساء اليوم الثلاثاء كل من عدنان بن حناشية (مستشار بشركة صينية) وتوفيق جبنون (رئيس قائمة مترشحة للتشريعية أستاذ تعليم ثانوي سابقا ورجل أعمال حاليا)، وهما مترشحان مستقلان، ملفيهما لدى مصالح هيئة الانتخابات، وذلك بعد أن قدم صباح نفس اليوم 6 مترشحين ملفاتهم لدى مصالح المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحرية تونس.
ومن بين المترشحين الثمانية الذين أودعوا الثلاثاء ملفات ترشحهم ، حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق وأمين عام حركة النهضة سابقا.
وحددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بين 2 و9 أوت الجاري من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.
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Par:Ridha_E (France )
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