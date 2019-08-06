تشريعية 2019 : القائمات المقبولة أوليا حسب الدوائر وتصنيفاتها

Mardi 06 Août 2019



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- أحصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول 1503 قائمات مترشحة للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2019.وفي ما يلي عدد القائمات وأصنافها في مختلف الدوائر الـ 33 :دائرة أريانة : العدد الجملي للقائمات المترشحة 54 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 52 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 25 والائتلافية 11 والمستقلة 16.دائرة القصرين : العدد الجملي للقائمات المترشحة 68 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 66 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 26 والائتلافية 10 والمستقلة 30.دائرة القيروان : العدد الجملي للقائمات المترشحة 65 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 62/ العدد الجملي للقائمات المرفوضة 3 / القائمات الحزبية 29 والائتلافية 12 والمستقلة 21.دائرة الكاف : العدد الجملي للقائمات المترشحة 51 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 51 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 0 / القائمات الحزبية 20 والائتلافية 12 والمستقلة 19.دائرة المنستير : العدد الجملي للقائمات المترشحة 55 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 50 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 5 / القائمات الحزبية 20 والائتلافية 12 والمستقلة 18.دائرة المهدية: العدد الجملي للقائمات المترشحة 50 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 48 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 23 والائتلافية 10 والمستقلة 15.دائرة باجة : العدد الجملي للقائمات المترشحة 48 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 46 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 23 والائتلافية 11 والمستقلة 12.دائرة بن عروس : العدد الجملي للقائمات المترشحة 56 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 55 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 1 / القائمات الحزبية 25 والائتلافية 14 والمستقلة 16.دائرة بنزرت : العدد الجملي للقائمات المترشحة 44 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 42 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 20 والائتلافية 8 والمستقلة 14.دائرة تطاوين: العدد الجملي للقائمات المترشحة 33 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 32 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 1 / القائمات الحزبية 18 والائتلافية 10 والمستقلة 4.دائرة توزر: العدد الجملي للقائمات المترشحة 43 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 43/ العدد الجملي للقائمات المرفوضة 0 / القائمات الحزبية 19 والائتلافية 8 والمستقلة 16.دائرة تونس 1 : العدد الجملي للقائمات المترشحة 50 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 49 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 1 / القائمات الحزبية 25 والائتلافية 13 والمستقلة 11.دائرة تونس2 : العدد الجملي للقائمات المترشحة 60 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 55 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 5 / القائمات الحزبية 24 والائتلافية 12 والمستقلة 19.دائرة جندوبة : العدد الجملي للقائمات المترشحة 52 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 50 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 20 والائتلافية 9 والمستقلة 21.دائرة زغوان : العدد الجملي للقائمات المترشحة 53 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 53 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 0 / القائمات الحزبية 21 والائتلافية 11 والمستقلة 21.دائرة سليانة : العدد الجملي للقائمات المترشحة 53 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 52 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 1 / القائمات الحزبية 24 والائتلافية 8 والمستقلة 20.دائرة سوسة : العدد الجملي للقائمات المترشحة 57 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 49 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 82 / القائمات الحزبية 20 والائتلافية 11 والمستقلة 18.دائرة سيدي بوزيد : العدد الجملي للقائمات المترشحة 75/ العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 73 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 22 والائتلافية 10 والمستقلة 41.دائرة صفاقس 1 : العدد الجملي للقائمات المترشحة 56 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 52 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 4 / القائمات الحزبية 22 والائتلافية 14 والمستقلة 16.دائرة صفاقس 2 : العدد الجملي للقائمات المترشحة 51 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 45 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 6 / القائمات الحزبية 20 والائتلافية 11 والمستقلة 14.دائرة قابس : العدد الجملي للقائمات المترشحة 34 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 32 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 18 والائتلافية 6 والمستقلة 8.دائرة قبلي : العدد الجملي للقائمات المترشحة 36 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 34 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 16 والائتلافية 9 والمستقلة 9.دائرة قفصة : العدد الجملي للقائمات المترشحة 70 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 70/ العدد الجملي للقائمات المرفوضة 0 / القائمات الحزبية 25 والائتلافية 11 والمستقلة 34.دائرة مدنين : العدد الجملي للقائمات المترشحة 39 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 34 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 5/ القائمات الحزبية 18 والائتلافية 4 والمستقلة 12.دائرة منوبة : العدد الجملي للقائمات المترشحة 61 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 57 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 4 / القائمات الحزبية 26 والائتلافية 11 والمستقلة 20.دائرة نابل1 : العدد الجملي للقائمات المترشحة 49 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 47 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 23 والائتلافية 10 والمستقلة 14.دائرة نابل2 : العدد الجملي للقائمات المترشحة 42 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 41 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 1 / القائمات الحزبية 18 والائتلافية 13 والمستقلة 10.دائرة فرنسا1 : العدد الجملي للقائمات المترشحة 38 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 36/ العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 17 والائتلافية 10 والمستقلة 9.دائرة فرنسا 2 : العدد الجملي للقائمات المترشحة 31 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 29 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 14 والائتلافية 4 والمستقلة 11.دائرة الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية : العدد الجملي للقائمات المترشحة 32 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 29 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 3/ القائمات الحزبية 15 والائتلافية 4 والمستقلة 10.دائرة العالم العربي وباقي دول العالم: العدد الجملي للقائمات المترشحة 30 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 26 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 4 / القائمات الحزبية 13 والائتلافية 3 والمستقلة 10.دائرة ايطاليا : العدد الجملي للقائمات المترشحة 26/ العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 24 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 2 / القائمات الحزبية 12 والائتلافية 6 والمستقلة 6.دائرة ألمانيا : العدد الجملي للقائمات المترشحة 19 / العدد الجملي للقائمات المقبولة أوليا 19 / العدد الجملي للقائمات المرفوضة 0 / القائمات الحزبية 12 والائتلافية 4 والمستقلة 3.