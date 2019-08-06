نبيل بفون : قبلنا أوليا 1503 قائمات مترشحة للانتخابات التشريعية

Mardi 06 Août 2019



وات

- أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، اليوم الثلاثاء، بأنه تم قبول أوليا 1503 قائمات مترشحة لسباق الانتخابات التشريعية التي ستنتظم في أكتوبر المقبل.وأوضح بفون، خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الانتخابات الثلاثاء، أنه تم قبول 1340 قائمة ترشحت داخل تراب الجمهورية و163 قائمة ترشحت بالدوائر الانتخابية خارج حدود الجمهورية. وأضاف أن الهيئة أحصت ترشح 1405 قائمات في الداخل، تم رفض 65 منها، وفي الخارج 176 قائمة رفضت منها 13.وتتوزع القائمات الـ1503 المقبولة أوليا لخوض غمار الانتخابات التشريعية على 673 حزبية و312 ائتلافية و518 مستقلة.وتعد دائرة سيدي بوزيد الأولى وطنيا من حيث عدد القائمات المترشحة، إذ أحصت الادارة الفرعية لهيئة الانتخابات بهذه الجهة ترشح 75 قائمة، تم قبول 73 منها أوليا ورفض قائمتين، في حين تعد دائرة ألمانيا الأخيرة من حيث عدد الترشحات، إذ أحصت الادارة الفرعية للهيئة في ألمانيا ترشح 19 قائمة تم قبولها جميعا أوليا.وبين بفون أن الهيئة لمست تطورا من حيث جودة القائمات المترشحة للتشريعية في 2019 مقارنة بانتخابات 2014، إذ تم رفض 178 قائمة في استحقاق 2014 في حين تم رفض 78 قائمة فقط في 2019.كما أشار الى أن أهم أسباب رفض القائمات الــ78 تعود الى أخطاء شكلية، منها بالخصوص غياب صفة الناخب لمترشحين ضمن هذه القائمات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة في ملف الترشحات.من جانب آخر، أكد بفون أن آجال الطعون في النتائج الأولية للقائمات المقبولة أوليا لخوض الانتخابات التشريعية ستنطلق بداية من يوم غد الأربعاء 7 أوت لتتواصل على مدى 21 يوما، ثم سيتم الاعلان عن القائمات المترشحة للاستحقاق التشريعي نهائيا يوم 30 أوت الجاري.يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت حددت يوم 6 أكتوبر 2019 موعدا للانتخابات التشريعية.