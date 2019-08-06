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سليانة: القبول الوقتي لـ52 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
وات - أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسميّة عن القائمات المقبولة وقتيا للانتخابات التشريعية 2019 والتي بلغ عددها 52 قائمة من جملة 53 قائمة قدمت ملفات ترشحاتها للانتخابات.

وتمثلت القائمات الحزبية المقبولة في "الحزب الدستوري الحر" و"قلب تونس" و"نداء تونس" و"الأمل" و"حركة شباب تونس الوطني" و"تيار المحبة" و "افاق تونس" و "التكتل" و "التيار الديموقراطي" و"الحزب الاشتراكي" و"حركة النهضة" و"حركة أوفياء للوطن" و "حزب حركة الشباب نحن لها" و "بني وطني" و"حركة الشعب" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"هلموا تونس" و"صوت الفلاحين" و"حزب الجبهة الشعبية" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" و"البديل التونسي" و"الحزب الاشتراكي الدستوري" و"تحيا تونس" و"الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي".


أما القائمات الائتلافية فهي تونس أخرى والجبهة والكرامة وأمل وعمل المستقلة ومن أجل تأسيس جديد و كلنا للوطن والاتحاد الوطني للمستقلين، فيما شملت القائمات المستقلة كل من درة الشمال والامتياز ونبض بلادي واتحاد شباب الغد والانتصار والشموخ ورد الاعتبار والاقلاع وكفاءة وبذل وعطاء والبناء والتجديد وسليانة الخير والعين الحمرة وحقي نعيش وغدوة خير وصوت لنفسك صوت لسليانة واليد في اليد وسليانية فيعينيا والتحدي وأحبك سليانة.

  
  
     
  
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