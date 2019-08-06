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حركة النهضة تعلن الأربعاء عن مرشحها للانتخابات الرئاسية

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
وات - استأنفت حركة النهضة مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الحمامات أشغال مجلس الشورى الذي انطلق منذ يوم السبت الفارط للحسم في مسألة مرشحها للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة ليوم 15 سبتمبر القادم.

وأكد رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه سيتم يوم غد الأربعاء الإعلان عن قرار مجلس الشورى بخصوص اختيار مرشح للاستحقاق الانتخابي، سواء كان من داخل الحركة أو دعم شخصية من خارجها.
وأبرز أن مجلس الشورى لم يتطرق بعد إلى أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية باعتبار أن الحديث عن الأسماء يأتي بعد تحديد سياسة الحركة في ترشيح شخصية من داخل الحركة أو دعم أحد الأسماء من خارجها.

وفي تعليقه على ارتفاع مطالب المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، دعا الهاروني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان احترام منصب رئيس الجمهورية باعتباره المنصب الأول في الدولة.
وفي هذا السياق، أعرب عن أمله في أن يكون تنافس المترشحين في هذه الانتخابات نزيها لاسيما وأن هذه المسألة تؤكد التداول السلمي على السلطة وحسن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وفق تعبيره.

ومن جانبه، بين القيادي بالحركة علي العريض أن عدم توصل مجلس الشورى للبت في مسألة ترشيح شخصية من داخل الحركة للانتخابات الرئاسية أو دعم مترشح من خارجها إلى حد الآن "دليل على الديمقراطية صلب حركة النهضة"، مؤكدا على أهمية رأي الحركة في الانتخابات الرئاسية باعتبار أنها لن تكون محايدة في هذا الشأن الوطني فتح

  
  
     
  
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