وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية سوسة

Mardi 06 Août 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية سوسة المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 06 أوت 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة :- توفير الإعتمادات الإضافية لتركيز مصاعد بالمباني الخاصة بقسم أمراض النساء والتوليد وطب الرضع وقسم الأمراض السرطانية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد قبل موفى سنة 2019.- توفير التجهيزات الضرورية الخاصة بالمشاريع التالية قبل موفى سنة 2019:· جناح إستعجالي طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بمساكن.· قسم طب الأطفال بالمستشفى المحلي بالقلعة الكبرى.· وحدة المخبر بالمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى.· قسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بسيدي بوعلي.· قسم العمليات وقسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بالنفيضة.- تركيز آلة Scanner dédié بقسم المعالجة بالأشعة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد موفى سنة 2019.- تأهيل جناح العمليات بالمستشفى الجهوي بمساكن في إطار برنامج تأهيل أجنحة العمليات بالمستشفيات الجهوية خلال سنة 2020.- إدراج مشروع تهيئة وتوسعة قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي سهلول بالمخطط الخماسي المقبل.- تدعيم الجهة بالموارد البشرية.- إقرار الجهة الصحية بسوسة كجهة إنتداب عوضا عن جهة نقل.