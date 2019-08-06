وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية سوسة

Mardi 06 Août 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية سوسة المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 06 أوت 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة :
- توفير الإعتمادات الإضافية لتركيز مصاعد بالمباني الخاصة بقسم أمراض النساء والتوليد وطب الرضع وقسم الأمراض السرطانية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد قبل موفى سنة 2019.
- توفير التجهيزات الضرورية الخاصة بالمشاريع التالية قبل موفى سنة 2019:
· جناح إستعجالي طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بمساكن.
· قسم طب الأطفال بالمستشفى المحلي بالقلعة الكبرى.
· وحدة المخبر بالمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى.
· قسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بسيدي بوعلي.
· قسم العمليات وقسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بالنفيضة.
- تركيز آلة Scanner dédié بقسم المعالجة بالأشعة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد موفى سنة 2019.
- تأهيل جناح العمليات بالمستشفى الجهوي بمساكن في إطار برنامج تأهيل أجنحة العمليات بالمستشفيات الجهوية خلال سنة 2020.
- إدراج مشروع تهيئة وتوسعة قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي سهلول بالمخطط الخماسي المقبل.
- تدعيم الجهة بالموارد البشرية.
- إقرار الجهة الصحية بسوسة كجهة إنتداب عوضا عن جهة نقل.
- توفير الإعتمادات الإضافية لتركيز مصاعد بالمباني الخاصة بقسم أمراض النساء والتوليد وطب الرضع وقسم الأمراض السرطانية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد قبل موفى سنة 2019.
- توفير التجهيزات الضرورية الخاصة بالمشاريع التالية قبل موفى سنة 2019:
· جناح إستعجالي طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بمساكن.
· قسم طب الأطفال بالمستشفى المحلي بالقلعة الكبرى.
· وحدة المخبر بالمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى.
· قسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بسيدي بوعلي.
· قسم العمليات وقسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بالنفيضة.
- تركيز آلة Scanner dédié بقسم المعالجة بالأشعة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد موفى سنة 2019.
- تأهيل جناح العمليات بالمستشفى الجهوي بمساكن في إطار برنامج تأهيل أجنحة العمليات بالمستشفيات الجهوية خلال سنة 2020.
- إدراج مشروع تهيئة وتوسعة قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي سهلول بالمخطط الخماسي المقبل.
- تدعيم الجهة بالموارد البشرية.
- إقرار الجهة الصحية بسوسة كجهة إنتداب عوضا عن جهة نقل.
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