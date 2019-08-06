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جندوبة: فتح تحقيق حول فقدان أدوية مخصصة لمركز الصحة الأساسية بوادي مليز

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
وات - فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الثلاثاء، بحثا بخصوص فقدان كمية من الأدوية كانت متجهة نحو مركز الصحة الاساسية بمدينة وادي مليز، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، إسكندر الزغلامي، لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر، أن فرقة الشرطة العدلية بمعتمدية غار الدماء تعهدت بالبحث في ملابسات شبهة الاختلاس التي طالت المركز.


وفي ذات الصدد، أفاد بجندوبة، محمد رويس، أن إدارته رفعت يوم أمس الاثنين شكاية جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث وذلك فيما يتعلق بكمية الدواء التي فقدت منذ مدة وهي في طريقها إلى مركز الصحة الاساسية بوادي مليز، محولة من المستشفى المحلي بغار الدماء.
وأضاف المدير الجهوي للصحة العمومية، أن الشكاية جاءت كنتيجة لاستيفاء فريق التفقد الذي أوفدته وزارة الصحة والذي سجل عدم وصول الأدوية المتمثلة في 30 علبة أنسولين (تحتوي على 500 حقنة) إلى مركز الصحة الأساسية بوادي مليز وهو ما أثر على حقوق المرضى المنتفعين بها.

  
  
     
  
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