المهدية: الهيئة الفرعية للانتخابات تعلن عن القبول الأولي لـ48 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية

Mardi 06 Août 2019



وات

- أكّد المنسّق الجهوي للانتخابات بالمهدية، نعيم الحاج مسعود، اليوم الثلاثاء في تصريح لـمراسل (وات) بالجهة، أن الهيئة الفرعية للانتخابات أعلنت عن القبول الأولي لـ48 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية.وأوضح الحاج مسعود أن الهيئة الفرعية رفضت، خلال فترة البت في القبول الأولي للقائمات المترشحة والتي تمتد من 30 جويلية إلى 05 أوت 2019، قائمتين مستقلتين من بين 50 قائمة مترشحة دون أن يكشف عن أسباب الرفض.ولاحظ المتحدث أن القائمات المقبولة أوليا توزعت إلى 23 قائمة حزبية و15 قائمة مستقلة إلى جانب 10 قائمات ائتلافية، وتم تعليق جميعها بمقر الهيئة الفرعية مع معاينة عملية التعليق من قبل عدل تنفيذ وفق ما ينص عليه القانون.