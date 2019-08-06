سوسة : القبول الوقتي لـ49 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية ورفض 8 قائمات

Mardi 06 Août 2019
وات - أعلنت الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بسوسة، اليوم الثلاثاء، عن القبول الوقتي لـ49 قائمة ورفض قبول ترشحات 8 قائمات وذلك بعد فحص الملفات المقدمة لـ57 قائمة كانت قدمت ترشحها للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بالجهة.
وأوضحت المكلفة بالاعلام بالهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، منية لطيف، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن الهيئة ارتأت بعد استيفاء دراسة كل الملفات المودعة لديها، إسقاط 4 قائمات مستقلة و3 قائمات حزبية وقائمة ائتلافية، مضيفة ان القائمات المقبولة تتوزع الى 20 قائمة حزبية و11 قائمة ائتلافية و18 قائمة مستقلة.
وأشارت لطيف، الى ان مجلس الهيئة قام اليوم الثلاثاء بتعليق القائمات المقبولة وقتيا بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، مؤكدة انه يمكن للقائمات المسقطة القيام باجرءات الطعن في قرارات الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الابتدائية بسوسة في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ الاعلام بالرفض، على أن تعلق القائمات المقبولة نهائيا يوم 30 أوت الجاري.
وأوضحت المكلفة بالاعلام بالهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، منية لطيف، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن الهيئة ارتأت بعد استيفاء دراسة كل الملفات المودعة لديها، إسقاط 4 قائمات مستقلة و3 قائمات حزبية وقائمة ائتلافية، مضيفة ان القائمات المقبولة تتوزع الى 20 قائمة حزبية و11 قائمة ائتلافية و18 قائمة مستقلة.
وأشارت لطيف، الى ان مجلس الهيئة قام اليوم الثلاثاء بتعليق القائمات المقبولة وقتيا بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، مؤكدة انه يمكن للقائمات المسقطة القيام باجرءات الطعن في قرارات الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الابتدائية بسوسة في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ الاعلام بالرفض، على أن تعلق القائمات المقبولة نهائيا يوم 30 أوت الجاري.
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Par:Ridha_E (France )
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