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قبول 97 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية القادمة من جملة 107 قائمة بدائرتي صفاقس1 و2

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
وات - تم قبول 52 قائمة موزعة على 22 قائمة حزبية و16 مستقلة و14 ائتلافية من جملة 56 قائمة تقدمت للانتخابات التشريعية المقبلة بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1، ليتم بذلك رفض 4 قائمات مستقلة، وفق ما أفاد به منسق الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 ، ناجح بلغيث، اليوم الثلاثاء لمراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح بلغيث، أن القائمات التي تم إسقاطها يعود أساسا إلى عدم توفر العدد الأدنى للمترشحين بالدائرة الانتخابية، إضافة إلى عدم إمكانية تعويض المترشحين من القائمات التكميلية.


من ناحيته، ذكر منسق الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2 ، عاطف الفريخة، أنه تم قبول 45 قائمة موزعة على 20 حزبية و11 ائتلافية و14 مستقلة من مجموع 51 قائمة تقدمت للانتخابات التشريعية بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2 ، على إثر رفض 6 قائمات موزعة على 3 حزبية و1 ائتلافية و2 مستقلة.
وتعود أسباب رفض الـ6 قائمات حسب ذات المصدر، إلى عدم توفر شروط الترشح اللازمة في الملفات وعدم توفر العدد الأدنى للمترشحين بالدائرة الانتخابية.

  
  
     
  
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