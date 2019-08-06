القيروان: القبول الأولي لـ62 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية ورفض 3 قائمات

Mardi 06 Août 2019



وات

- تم الاعلان عن القبول الأولي لـ62 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية القيروان ورفض 3 قائمات، إثر تعليق القائمات المترشحة المقبولة أوليا، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة.وأفاد منسق الهيئة الفرعية للانتخابات، طارق خلف، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن القائمات المقبولة أوليا تتوزع إلى 29 قائمة حزبية و21 مستقلة و12 ائتلافية، في حين تتوزع القائمات التي تم رفضها إلى واحدة حزبية (قائمة أوفياء للوطن) وقائمتين مستقلتين (قائمة القيروان البية وقائمة شباب مسؤول).وتعود أسباب الرفض، وفق ذات المصدر، إلى إخلالات شكلية وأصلية تتعلق بالأساس بعدم استجابة أعضاء القائمة للشروط المطلوبة للترشح أو النقص في الوثائق.وقد قامت الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان بتسليم رؤساء القائمات قراراتها المتعلقة بقبول أو رفض القائمة، على أن تنطلق بداية من الغد 07 أوت، آجال الطعون في قرارات الهيئة ليتم يوم 15 أوت الجاري الاعلان عن القائمات المقبولة نهائيا.ويشار إلى أن القائمات المترشحة تتنافس على 9 مقاعد بالدائرة الانتخابية القيروان ويفوق عدد النّاخبين بالدائرة 330 ألف ناخب.