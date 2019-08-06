نابل: القبول الوقتي لـ88 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بدائرتي نابل 1 و2

Mardi 06 Août 2019
وات - بلغ عدد القائمات المترشحة المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية بدائرتي نابل 1 و2، 88 قائمة موزعة على 47 قائمة بدائرة نابل 1 و41 قائمة بدائرة نابل 2.
وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1 ،العروسي بن عبد الله، اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم إسقاط قائمتين مستقلتين من مجموع 49 قائمة ليتم بذلك قبول 47 قائمة موزعة على 10 قائمات إئتلافية و23 قائمة حزبية و14 قائمة مستقلة.
وأضاف أنه تم رفض القائمة المستقلة "اتحرك" لعدم توفر الحد الادنى من المترشحين بعد استيفاء إجراءات التصحيح، في حين تم إسقاط القائمة المستقلة "نيابوليس الجديدة" نظرا لنقص بعض الوثائق الخاصة بالمترشحين.
ومن جانبها، أفادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2، إيناس الفاطمي، أنه تم قبول 41 قائمة انتخابية مترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 2 موزعة على 18 قائمة حزبية و13 قائمة إئتلافية و10 قائمات مستقلة، مشيرة إلى أنه تم رفض القائمة المستقلة "قرطاجنة" نظرا لعدم توفر الشرط المتعلق بعدد المترشحين الادنى.
وللاشارة فقد تواصلت عملية البت في ملفات القائمات المترشحة لانتخابات التشريعية من يوم 30 جويلية الماضية الى غاية أمس الاثنين 5 أوت، على أن يكون الطعن في قرار الهيئة في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الاعلام والتعليق.
وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بنابل 1 ،العروسي بن عبد الله، اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه تم إسقاط قائمتين مستقلتين من مجموع 49 قائمة ليتم بذلك قبول 47 قائمة موزعة على 10 قائمات إئتلافية و23 قائمة حزبية و14 قائمة مستقلة.
وأضاف أنه تم رفض القائمة المستقلة "اتحرك" لعدم توفر الحد الادنى من المترشحين بعد استيفاء إجراءات التصحيح، في حين تم إسقاط القائمة المستقلة "نيابوليس الجديدة" نظرا لنقص بعض الوثائق الخاصة بالمترشحين.
ومن جانبها، أفادت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2، إيناس الفاطمي، أنه تم قبول 41 قائمة انتخابية مترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة نابل 2 موزعة على 18 قائمة حزبية و13 قائمة إئتلافية و10 قائمات مستقلة، مشيرة إلى أنه تم رفض القائمة المستقلة "قرطاجنة" نظرا لعدم توفر الشرط المتعلق بعدد المترشحين الادنى.
وللاشارة فقد تواصلت عملية البت في ملفات القائمات المترشحة لانتخابات التشريعية من يوم 30 جويلية الماضية الى غاية أمس الاثنين 5 أوت، على أن يكون الطعن في قرار الهيئة في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الاعلام والتعليق.
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Par:BABANETTOO (France )
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