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قابس: قبول أولي لـ32 قائمة انتخابية قدمت ترشحها للانتخابات التشريعية

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
وات - أعلن رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس، فرحات بن يحمد، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن الهيئة قبلت بشكل أولي ملفات ترشح 32 قائمة انتخابية للانتخابات التشريعية القادمة من مجموع 34 قائمة قدمت ملفات ترشحها لهذه الانتخابات.

وأوضح بن يحمد، أن الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات رفضت بصورة أولية ملفي قائمة حزبية وقائمة مستقلة لعدم احترامهما لمبدأ التناصف والتناوب، مشيرا الى ان القائمات الانتخابية التي تم قبولها تتوزع الى 18 قائمة حزبية و6 قائمات ائتلافية و8 قائمات مستقلة.
وبيّن بن يحمد، أن الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات قد قامت بتعليق القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التنشريعية لتنطلق بذلك مرحلة الطعون التي ستتواصل الى يوم 29 أوت الجاري على أن يقع يوم 30 من نفس الشهر تعليق القائمات النهائية.


  
  
     
  
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