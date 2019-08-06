العضو الجديد بالمجلس الأعلى للقضاء تؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية

Mardi 06 Août 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 06 أوت 2019 بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين للسيدة رفيعة نوَار العضوة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء بصفتها الرئيسىة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس.
وحضر الموكب يوسف بوزاخر الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
وحضر الموكب يوسف بوزاخر الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
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Par:mandhouj (France )
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