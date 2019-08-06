المهدية: المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتلقى 23 عريضة تبيلغ

Mardi 06 Août 2019



وات

- تلقى المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمهدية 23 عريضة تبليغ عن شبهات فساد وذلك منذ تأسيس المكتب في أفريل 2019 إلى غاية 06 أوت الجاري، وفق ما كشفته، اليوم الثلاثاء، رئيسة المكتب، كريمة غراد، لمراسل (وات) بالجهة.وأوضحت غراد، أن أعوان المكتب باشروا التقصي في العرائض المقدمة والقرائن المرفوقة بها، مشيرة إلى أن المكتب يعمل أيضا على دراسة مطلب حماية تقدم به أحد الأشخاص من متساكني الجهة.ولاحظت المتحدثة، أن عدد المصرحين بالمكاسب والممتلكات بولاية المهدية قد بلغ 570 تصريحا، مبينة أن المكتب يعمل على نشر الوعي والتحسيس بضرورة آداء واجب التصريح علاوة على التبليغ عن شبهات الفساد ومساعدة الهيئة على مكافحة هذه الظاهرة.وكان المكتب قد أطلق خلال شهر جويلية 2019 "أسبوع مكافحة الفساد بالمهدية" بمعاضدة المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة، تضمن ومضات اشهارية وورشات ومسابقات ومعرض وثائقي للتشجيع على التبليغ عن الفساد.وزار أعوان الهيئة، خلال نفس الحملة، مدن الجم والشابة ورجيش والمهدية، ليتم تتويج التظاهرة بلوحة جدارية تحمل شعار "ما تخليش الفساد يفكلنا تونس" رسمت على جدار المدرسة الاعدادية شارع الحبيب بورقيبة بالمهدية.من جهة أخرى، يواصل المكتب الجهوي لمكافحة الفساد بالمهدية، منذ 03 أوت الجاري، حملة واسعة لحوكمة الثقافة، انطلقت في بدايتها بالتعاون مع مهرجان ليالي المهدية، وذلك إلى غاية يوم 15 من نفس الشهر، تنفيذا لاتفاقية وقعت مع وزارة الشؤون الثقافية مؤخرا.وبرمج في نفس الإطار، زيارات مشابهة إلى كل من معتمدية قصور الساف يوم 8 أوت ومعتمدية المهدية يوم 9 أوت ومنطقة سلقطة يوم 14 أوت إلى جانب معتمدية السواسي يوم 15 أوت.