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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الثلاثاء 06 أوت 2019 بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.

واستعرض اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية متابعة مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للجيوش المنعقد الأسبوع الفارط، إضافة إلى مستجدّات الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود والمرتفعات الغربيّة.




  
  
     
  
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