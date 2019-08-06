مستجدّات الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

Mardi 06 Août 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الثلاثاء 06 أوت 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.واستعرض اللقاء وفق بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية مستجدّات الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة بالبلاد.