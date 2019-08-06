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مستجدّات الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الثلاثاء 06 أوت 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

واستعرض اللقاء وفق بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية مستجدّات الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة بالبلاد.



  
  
     
  
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