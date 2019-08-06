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تونس تُعرب عن ''إدانتها واستنكارها العمل الإرهابي في العاصمة المصرية القاهرة''

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
وات - أعربت تونس عن "إدانتها واستنكارها العمل الإرهابي الآثم الذي جدّ يوم الأحد، 4 أوت 2019 بالقاهرة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والجرحى".

وبعد أن تقدمت بأحرّ التعازي إلى الشعب المصري الشقيق وعائلات الضحايا، أعربت تونس عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة "وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها لمحاربة الإرهاب، بكل أشكاله ومظاهره"، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية.
كما جددت تونس دعوتها المجموعة الدولية إلى "مزيد التنسيق والتعاون لمواجهة ظاهرة الإرهاب إعتبارا لما تمثله هذه الآفة من خطر على أمن وإستقرار وتنمية بلدان العالم".

يُذكر أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت أمس الإثنين، أن كمية من المتفجرات في سيارة كانت مُعدّة لتنفيذ عملية إرهابية أدّت إلى انفجار وقع ليلة الأحد أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة نحو 20 شخصا.


  
  
     
  
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