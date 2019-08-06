وزارة البيئة تقر خطة عمل وطنية للتحكم في كمية الفضلات المنتجة خلال عيد الاضحى

Mardi 06 Août 2019



وات

- أقرت وزارة الشؤون المحلية والبيئة خطة عمل وطنية للتحكم في كمية الفضلات المنتجة خلال فترة عيد الاضحى بهدف الحد من الاخلالات البيئية المسجلة في هذا المجال مثل فيضان بالوعات المياه المستعملة وانتشار الروائح الكريهة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.وستؤمن البلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير، في اطار هذه الخطة التي تم عرضها خلال جلسة انعقدت الثلاثاء بمقر الوزارة، فرق تدخل للحد من فيضان المياه المستعملة وتحديد أماكن تجميع الفضلات والمصبات المراقبة ومراكز التحويل.وترمي هذه الخطة الى التعريف باماكن ايداع الفضلات والتحسيس باهمية التحكم فيها (كيفية الاخراج وتوقيت الاخراج.. ) مع تأمين المتابعة الميدانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لانجاح برنامج العمل.وبالموازاة مع هذه الخطة، أطلق المركز الوطني للجلود والاحذية حملة وطنية لتجميع وتثمين جلود الاضاحي تهدف الى تثمين 40 بالمائة من جلود الاضاحي.وأفاد المدير العام للمركز، نبيل بن بشير، في تصريح لـ(وات)، ان عدد البلديات التي انخرطت، الى حد الان، في هذه الحملة بلغ 70 بلدية موزعة على 12 ولاية مشاركة في الحملة مشيرا الى ان الهدف يتمثل في التقليص من الاثار البيئية المنجرة عى الالقاء العشوائي للجلود وتثمينها باعتبارها مادة اولية لقطاع الجلود.وقد تم في اطار هذه الحملة تركيز نقاط لتجميع جلود الاضاحي في 12 ولاية، وسيتم توفير كميات هامة من الملح والاكياس البلاستيكية لحفظ هذه الجلود فضلا عن تامين الوسائل اللوجستية لنقلها من الاحياء الى نقاط التجميع قبل تحويلها الى المدابغ بعد القيام بالفرز.