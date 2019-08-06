بن عروس: القبول الوقتي لـ 55 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية ورفض قائمة وحيدة

Mardi 06 Août 2019



وات

- أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس اليوم الثلاثاء القبول الوقتي لملفات 55 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2019 و رفض قائمة وحيدة وذلك بعد استيفاء دراسة كل الملفات المودعة لديها .ووفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال لمراسل (وات) بالجهة، فقد استكمل مجلس الهيئة النظر في كل الملفات التي تم ايداعها بمقر الهيئة وقبول جميع القائمات المترشحة باستثناء قائمة حزبية وحيدة وهي القائمة المترشحة عن حزب تونس بيتنا "بن عروس تجمعنا " لعدم تضمن مطلب الترشح الأسماء الكاملة للمترشحين وإمضاءاتهم معرفا بها وكذلك لعدم تضمينه لاستمارات الترشح الخاصة بكل عضو.وبذلك تتوزع القائمات المقبولة وقتيا على 14 قائمة ائتلافية هي كل من " ائتلاف الكرامة " و " ائتلاف الوطن الجديد" و" ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" و " الاتحاد الوطني للمستقلين " و " ائتلاف الجبهة الشعبية" و" ائتلاف الرابطة الخضراء " و ائتلاف الرجوع الى الأصل" و ائتلاف المستقلون الديمقراطيون" و " ائتلاف امل وعمل" و " ائتلاف تحرك" و" ائتلاف تونس أخرى " و" ائتلاف عيش تونسي" و" ائتلاف كلنا للوطن " و ائتلاف من اجل تأسيس جديد" .وتشمل القائمات المقبولة كذلك 16 قائمة مستقلة هي كل من " احبك ياشعب " و " إرادة شباب اليوم " و " التحدي " و " الشمعة 216" و " النملة " و " الوطنيون الاحرار " و" بن عروس للجميع " و " خوذ حقك " و " رسالتنا" و " شبابنا بن عروس " و " علي بن غذاهم " و " عين مستقبل بن عروس " و " فجر البناء " و " معا ننتصر " و " مواطنون" و " نسمة تونس " اما بالنسبة للقائمات الحزبية التي وقع قبول ملفات ترشحها وقتيا فتشمل كلا من حزب " الاتحاد الشعبي الجمهوري" و" التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات" و " الحزب الاشتراكي " و " الحزب الاشتراكي الدستوري " و " الحزب الدستوري الحر " و " المؤتمر من اجل الجمهورية " و" بني وطني " و" حركة الشعب " و" حركة النضال الوطني " و" حركة النهضة" و " حركة مشروع تونس " و " حركة نداء تونس " و " حزب افاق تونس" و" حزب الامل " و " حزب البديل التونسي " و" حزب التيار الديمقراطي " و " حزب الجبهة الشعبية " و " حزب الرحمة " و" حزب المسؤولية الوطنية " و" حزب تحيا تونس " و" حزب تيار المحبة " و" حزب حركة أوفياء الوطن " و" حزب حركة شباب تونس الوطني " و" حزب قلب تونس " و " حزب هلمو لتونس " .في نفس السياق، أفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس انه تم تعليق ملفات كل القائمات المقبولة وقتيا بمقر الهيئة في انتظار قبول الطعون او سحب الترشحات ان وقع تقديمها قبل حلول آجال القبول النهائي للقائمات .يُذكر أن الانتخابات التشريعية لسنة 2014 في الدائرة الانتخابية ببن عروس سجلت قبول 68 قائمة انتخابية تتنافس من اجل الحصول على عشرة مقاعد تمثل مناب ممثلي الجهة في مجلس نواب الشعب وبلغ عدد المسجلين في سجل الانتخابات للتشريعية 2019 بالدائرة 357688 ناخبا .