الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي: ''توزيع 2750 أضحية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة حلول عيد الاضحى''

Mardi 06 Août 2019



وات

- أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي سيتولى خلال الأيام القليلة القادمة توزيع 2750 أضحية لفائدة عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.وذكرت الوزارة في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم أن الوزارة انطلقت منذ يوم أمس الاثنين في توزيع المساعدات المالية بعنوان عيد الاضحى المبارك على كافة المنتفعين بالبرنامج الوطني لاعانة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بعدد من معتمديات البلاد.