المنستير: قبول 50 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات التشريعية منها 20 حزبية و12 ائتلافية و18مستقلة

Mardi 06 Août 2019
وات - تولت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، اليوم الثلاثاء، في مقرها تعليق القائمات المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وعددها 50 قائمة منها 20 حزبية و12 ائتلافية و18 مستقلة، وفق ما أفادت به (وات) جميلة الشطيطي رئيسة الهيئة الفرعية.
ويبلغ عدد رئيسات القائمات خمسة فقط من مجموع 50 قائمة مقبولة أوليا وهن على رأس 3 قائمات ائتلافية و2 على رأس قائمتين مستقلتين.
وهناك قائمة مستقلة واحدة على رأسها شخص من ذوي الحاجيات الخصوصية من مجموع 50 قائمة مقبولة أوليا للانتخابات التشريعية.
رتم فض 5 قائمات لأسباب مختلفة من بينها عدم توفر العدد الأدنى المشترط قانونيا وهو بالنسبة إلى دائرة المنستير 11 مقعدا، أو عدم توفر السن القانونية في بعض المترشحين، أو النقص في بعض الوثائق سواء الالكترونية وهي القرص المتضمن لرمز القائمة، حسب جميلية الشطيطي.
وانطلقت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير منذ الساعة الثامنة صباحا في تسليم رؤساء القائمات قراراتها المتعلقة بقبول أو رفض القائمة وتفتح بداية من الغد آجال الطعون في قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير وتتواصل لمّدة أسبوع.
ويكون الطعن في قرار الهيئة في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الاعلام أو التعليق في الطور الابتدائي أمام المحكمة الابتدائية بالمنستير وفي الطور الاستئنافي أمام الدوائر الاستنافية بالمحكمة الإدارية في مقرها الكائن بتونس العاصمة طبق دليل الترشحات للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وفق رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.
وأفاد عدل التنفيذ فتحي العامري (وات) بأنه عاين اليوم على الساعة الثامنة صباحا وجود قائمات معلقة بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير وعددها 50 قائمة مقبولة أوليا .
ويبلغ عدد رئيسات القائمات خمسة فقط من مجموع 50 قائمة مقبولة أوليا وهن على رأس 3 قائمات ائتلافية و2 على رأس قائمتين مستقلتين.
وهناك قائمة مستقلة واحدة على رأسها شخص من ذوي الحاجيات الخصوصية من مجموع 50 قائمة مقبولة أوليا للانتخابات التشريعية.
رتم فض 5 قائمات لأسباب مختلفة من بينها عدم توفر العدد الأدنى المشترط قانونيا وهو بالنسبة إلى دائرة المنستير 11 مقعدا، أو عدم توفر السن القانونية في بعض المترشحين، أو النقص في بعض الوثائق سواء الالكترونية وهي القرص المتضمن لرمز القائمة، حسب جميلية الشطيطي.
وانطلقت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير منذ الساعة الثامنة صباحا في تسليم رؤساء القائمات قراراتها المتعلقة بقبول أو رفض القائمة وتفتح بداية من الغد آجال الطعون في قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير وتتواصل لمّدة أسبوع.
ويكون الطعن في قرار الهيئة في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الاعلام أو التعليق في الطور الابتدائي أمام المحكمة الابتدائية بالمنستير وفي الطور الاستئنافي أمام الدوائر الاستنافية بالمحكمة الإدارية في مقرها الكائن بتونس العاصمة طبق دليل الترشحات للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وفق رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.
وأفاد عدل التنفيذ فتحي العامري (وات) بأنه عاين اليوم على الساعة الثامنة صباحا وجود قائمات معلقة بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير وعددها 50 قائمة مقبولة أوليا .
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Par:mandhouj (France )
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