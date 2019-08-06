سيدي بوزيد: الاعلان عن القبول الوقتي ل73 قائمة انتخابية من جملة 75 قدمت ترشحها للانتخابات التشريعية

Mardi 06 Août 2019
وات - تم الاعلان، اليوم الثلاثاء، عن القبول الوقتي ل73 قائمة انتخابية من جملة 75 قدمت ترشحها للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد، حسب ما اكده نبيل جلالي المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات في تصريح ل(وات).
وأفاد جلالي أنه تم إسقاط قائمتين انتخابيتين مستقلتين بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية للترشح (نقص الوثائق وعدم وجود مترشحين بالقائمة التكميلية لتصحيح القائمة الاصلية) ليصبح العدد الجملي للقائمات المستقلة المترشحة والمقبولة اوليا 41 والقائمات الحزبية 22 والائتلافية 10 .
كما اشار الى انه بامكان ممثلي القائمتين المذكورتين التقدم بطعن لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في أجل لا يتجاوز 3 ايام ليتم يوم 30 اوت القادم الاعلان عن القائمات المقبولة نهائيا للانتخابات التشريعية 2019.
يشار إلى أن دائرة سيدي بوزيد احتلت المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد القائمات التي أودعت ترشّحها للانتخابات التشريعية ب75 قائمة انتخابية تتوزّع على 48 قائمة مستقلة بنسبة 64 بالمائة من مجموع القائمات، فيما بلغت القائمات الحزبية22 قائمة (29 بالمائة ) ولم تتجاوز القائمات الائتلافية5 قائمات( 7 بالمائة ) وبلغ العدد الجملي للمترشحين للانتخابات التشريعية بدائرة سيدي بوزيد 849 مترشحا.
ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لدائرة سيدي بوزيد يبلغ 8 مقاعد وعدد الناخبين المسجلين 300 الف و261 .
وأفاد جلالي أنه تم إسقاط قائمتين انتخابيتين مستقلتين بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية للترشح (نقص الوثائق وعدم وجود مترشحين بالقائمة التكميلية لتصحيح القائمة الاصلية) ليصبح العدد الجملي للقائمات المستقلة المترشحة والمقبولة اوليا 41 والقائمات الحزبية 22 والائتلافية 10 .
كما اشار الى انه بامكان ممثلي القائمتين المذكورتين التقدم بطعن لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في أجل لا يتجاوز 3 ايام ليتم يوم 30 اوت القادم الاعلان عن القائمات المقبولة نهائيا للانتخابات التشريعية 2019.
يشار إلى أن دائرة سيدي بوزيد احتلت المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد القائمات التي أودعت ترشّحها للانتخابات التشريعية ب75 قائمة انتخابية تتوزّع على 48 قائمة مستقلة بنسبة 64 بالمائة من مجموع القائمات، فيما بلغت القائمات الحزبية22 قائمة (29 بالمائة ) ولم تتجاوز القائمات الائتلافية5 قائمات( 7 بالمائة ) وبلغ العدد الجملي للمترشحين للانتخابات التشريعية بدائرة سيدي بوزيد 849 مترشحا.
ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لدائرة سيدي بوزيد يبلغ 8 مقاعد وعدد الناخبين المسجلين 300 الف و261 .
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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