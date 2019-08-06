الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة تعلن عن القبول الاوّلي للقائمات التي أودعت ترشّحاتها للانتخابات التشريعية

Mardi 06 Août 2019



وات

- أعلنت الهيئة المستقلّة للانتخابات بقفصة اليوم الثلاثاء عن القبول الاوّلي لكلّ القائمات التي تقدّمت بملفّات ترشّحها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة بدائرة ولاية قفصة، والبالغ عددها 70 قائمة.وقال رئيس هذه الهيئة محمد الشريف في تصريح لمراسلة (وات) أن الهيئة وبعد البتّ في كلّ القائمات التي تقدّمت بملفّات ترشّحها للانتخابات البرلمانية ليوم 6 أكتوبر القادم، لم تسقط أيّة قائمة وقرّرت قبول كل هذه القائمات.وقامت الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بقفصة منذ الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء بتعليق القائمات المقبولة أوليا لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي،بمقرّها الواقع بمدينة قفصة.ويبلغ عدد القائمات المقبولة أوليا 70 قائمة تتوزّع بين 25 قائمة حزبية و11 قائمة ائتلافية و 34 مستقلّة.وتواصلت عمليّة البتّ في ملفّات القائمات التي أودعت ملفّات ترشحها من يوم 30 جويلية الماضي إلى غاية يوم الاثنين 5 أوت الجاري.وذكّر رئيس الهيئة الفرعية بقفصة محمد الشريف أنّ تنابيه كتابية وجّهتها الهيئة خلال فترة البتّ في الترشحات، إلى 26 رئيس أو ممثل قائمة مترشحة من أجل تصحيح أو تدارك إخلالات ونواقص كشفتها عمليّة البتّ، مؤكّدا أن هؤلاء قد قاموا وفي الاجال المطلوبة بتصحيح تلك الاخلالات واستكمال النواقص.ولفت إلى أن الاخلالات أو النواقص التي سجلتها الهيئة بخصوص هذه القائمات تعلّقت بالخصوص باستكمال وثائق أو بتغيير تسمية أو رمز القائمة، مشيرا إلى أن عمليّة البتّ لم تكشف عن أية حالة من الحالات التي لا تقبل التصحيح مثل مطلب للترشح لا يتضمن العدد الادنى المشترط من المترشحين أو مطلب لا يتضمن الاسماء الكاملة للمترشحين وإمضاءاتهم معرّفا بها وأيضا مطلب للترشح لا يحترم مبدأ التناصف.وحسب الرزنامة التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فإن يوم 29 أوت الجاري هو آخر أجل لانسحاب المترشحين من الانتخابات التشريعية وأن يوم 30 أوت هو آخر أجل للاعلان عن القائمات المقبولة نهائيا للانتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر القادم.