منوبة: رفض 4 قائمات بسبب إخلالات تتعلق بشروط الترشح للانتخابات

Mardi 06 Août 2019
وات - تم رفض 4 قائمات انتخابية قدمت ترشحها للانتخابات التشريعية القادمة في الدائرة الانتخابية منوبة ، لينزل العدد الجملي للقائمات المترشحة والمقبولة اوليا 57 قائمة من جملة 61 قائمة اودعت ترشحها لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمنوبة منها 26 قائمة حزبية و27 مستقلة و04 ائتلافية .
والقائمات الاربعة المرفوضة حسب مصالح الهيئة الفرعية جميعها مستقلة وهي "تحيا منوبة " تم رفضها لعدم توفر شرط السن القانونية للترشح لمترشحين بالقائمة(دون ال23 سنة) في تاريخ ايداع ملفات الترشح.
وتم رفض قائمة "رؤية شباب منوبة" لعدم تقديم كافة المترشحين باستثناء رئيس القائمة استمارة الترشح المتضمنة للتنصيصات الوجوبية والرتبة بالقائمة، وقائمة "العدل والإنماء" لعدم تضمن المطلب العدد الادنى المشترط من المترشحين - أي اقل من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية منوبة (07 مقاعد)- والذي يتم احتسابه باعتماد الاسماء الواردة والقائمة الاصلية والتكميلية معا .
كما تم رفض قائمة "شرفاء" لعدم احترام مبدأ التناصف، فضلا عن وجود نقص في القائمة التكميلية وترشح عضو غير مدرج بالسجل الانتخابي.
وتم، وفق مصالح الهيئة الفرعية ، تعليق القائمات المقبولة بمقرها، كما تم إعلام أصحاب القائمات الانتخابية المرفوضة، علما وأن آجال الطعن في قرارات الهيئة لدى المحكمة الترابية وهي المحكمة الابتدائية بمنوبة تمتد على ثلاثة أيام بداية من تاريخ الإعلام على أن تعلق القائمات المقبولة نهائيا يوم 30 اوت الجاري .
والقائمات الاربعة المرفوضة حسب مصالح الهيئة الفرعية جميعها مستقلة وهي "تحيا منوبة " تم رفضها لعدم توفر شرط السن القانونية للترشح لمترشحين بالقائمة(دون ال23 سنة) في تاريخ ايداع ملفات الترشح.
وتم رفض قائمة "رؤية شباب منوبة" لعدم تقديم كافة المترشحين باستثناء رئيس القائمة استمارة الترشح المتضمنة للتنصيصات الوجوبية والرتبة بالقائمة، وقائمة "العدل والإنماء" لعدم تضمن المطلب العدد الادنى المشترط من المترشحين - أي اقل من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية منوبة (07 مقاعد)- والذي يتم احتسابه باعتماد الاسماء الواردة والقائمة الاصلية والتكميلية معا .
كما تم رفض قائمة "شرفاء" لعدم احترام مبدأ التناصف، فضلا عن وجود نقص في القائمة التكميلية وترشح عضو غير مدرج بالسجل الانتخابي.
وتم، وفق مصالح الهيئة الفرعية ، تعليق القائمات المقبولة بمقرها، كما تم إعلام أصحاب القائمات الانتخابية المرفوضة، علما وأن آجال الطعن في قرارات الهيئة لدى المحكمة الترابية وهي المحكمة الابتدائية بمنوبة تمتد على ثلاثة أيام بداية من تاريخ الإعلام على أن تعلق القائمات المقبولة نهائيا يوم 30 اوت الجاري .
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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