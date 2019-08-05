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21 مترشحا للانتخابات الرئاسية مع انتهاء اليوم الرابع من آجال تقديم الترشحات

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
وات - بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية، الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 21 مترشحا، وذلك مع نهاية اليوم الرابع من آجال تقديم الترشحات الذي تم فتحه الجمعة 2 أوت الجاري.

وأودع ستة (6) مترشحين صباح اليوم الاثنين ملفاتهم لدى مصالح المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حين لم تشهد الفترة المسائية من نفس اليوم تقديم أي مطلب ترشح جديد لمصالح الهيئة، التي بقيت أبوابها مفتوحة الى حدود السادسة مساء.


والمترشحون الستة هم كل من رضا العابد وعبد الحميد عمّار ورشاد عاشور ولزهر الغزلاني وعمارة سعد اللاوي بن عباس وخالد القلعي، وقدموا أنفسهم بصفتهم "مترشحين مستقلين".

يذكر أن هيئة الانتخابات كانت تلقت خلال الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ فتح باب الترشحات (2 أوت الجاري) 15 مطلب ترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وحددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بين 2 و9 أوت 2019 وذلك من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186989

Mandhouj  (France)  |Lundi 05 Août 2019 à 19h 10m |           
في آخر لحظة، محمد الناصر سيقدم ترشحه للرئاسة، و يجبد بيهم الكل .
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