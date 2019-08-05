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تونس تشارك في حوار القادة حول الامن الغذائي في افريقيا المنعقد بكيغالي يومي 5 و 6 اوت 2019

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
وات - تشارك تونس في ملتقي "حوار القادة حول الأمن الغدائي في إفريقيا"، الذي تحتضنه العاصمة الروندية كيغالي يومي 5 و6 اوت 2019 ، وفق بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على موقعها الالكتروني.

ويمثل تونس، في هذا الملتقى الدولي، الذي ينظمه كل من الاتحاد الافريقي والبنك الافريقي للتنمية ومنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب.


ويهدف الملتقى الى دراسة وضعية الأمن الغدائي في افريقيا وتأثره بالتغيرات المناخية، بحضور اكثر من 200 خبير من افريقيا ومن العديد من المنظمات الدولية ، كما يعد هذا الحوار من ضمن محاور أجندا 2063 للاتحاد الافريقي.

  
  
     
  
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