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تونس تصنّف الاولى في منطقة بلدان جنوب البحر الابيض المتوسط من خلال الموافقة على تمويل 11 مشروع بحث ضمن برنامج ''ايرسميس+''

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
وات - صنّفت تونس الاولى في منطقة بلدان جنوب البحر الابيض المتوسط من خلال الموافقة على 11 مشروعا تقدمت به ضمن برنامج"ايرسميس+" التابع للاتحاد الاوروبي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان سنة 2019 ويعمل البرنامج على تنمية الكفاءات للتعليم العالي من اجل دعم الانشطة في مجالات التعليم و التكوين و الشباب و الرياضة، حسب ما بيّنه المنسق الوطني لمكتب "ايرسميس+" في تونس ، عادل العليمي، لـ(وات).

وأضاف أنه سيتم امضاء العقود الخاصة بالمشاريع الـ11 موفى سنة 2019 لينطلق العمل في مطلع سنة 2020 بين الطرف الاوروبي الممول و المؤسسات الجامعية التونسية.


ويوفر البرنامج فرص تمويل في مجال التعاون الدولى بين الدول الاوروبية والدول النامية في هذه المجالات من خلال احداثها للمشاريع و اتفاقيات الشراكة والتظاهرات وتبادل الافكار بين المؤسسات والدول الاوروبية وبين الدول الاوروبية و الدول النامية وتبلغ ميزانية البرنامج 7ر14 مليار أورو وقد انطلق البرنامج منذ سنة 2014 ليتواصل الى غاية 2020.

وتم رصد ميزانية لكل مشروع تتراوح بين 500 ألف أورو ومليون أورو للمشروع الواحد من مختلف المؤسسات الجامعية، وفق ما قاله العليمي مضيفا ان برنامج "ايرسميس+" منح جامعة المنستير حق التسيير والتصرف المستقل في الميزانية المرصودة لها من طرف الاتحاد الاوروبي، دون تدخل أوروبي.
وتشارك جامعة المنستير بمشروع واحد حول تعصير التكوين في المجال البيوتكنولوجي من أجل تشغيلية أفضل لاصحاب الشهائد العليا في تونس، حسب ذات المصدر.
وأشار الى أنه في سنة 2017 تم منح جامعة صفاقس مهمة تسيير والتصرف في الميزانية المرصودة دون أي تدخل أوروربي ثم تم منح جامعة تونس قرطاج ذات الصلاحيات في سنة 2018.
وقد وقع اختيار 8 مشاريع للاردن وفلسطين ومصر 7 مشاريع ولبنان 5 مشاريع و الجزائر و المغرب 4 مشاريع واسرائيل مشروعان وليبيا وسوريا مشروعا واحدا.

  
  
     
  
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