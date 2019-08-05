''عدم وجود العنصرين الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما في مرتفعات عُرباطة بالسجلّ الوطني لهويات المواطنين التونسيين'' (الناطق باسم إدارة الحرس الوطني)

Lundi 05 Août 2019
وات - أفاد حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عشية اليوم الإثنين، بأنه "في إطار تحديد هويتي العنصرين الإرهابيين اللذين نجحت وحدات الحرس والجيش الوطنيين في القضاء عليهما مساء السبت 3 أوت 2019 بمرتفعات عُرباطة (ولاية قفصة)، تولّت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالتنسيق مع إدارة المخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، إجراء المعاينات والمقارنات اللازمة على البصمة العشرية والجينية للهالكين، ليتبيّن عدم وجودهما بالسجلّ الوطني لهويات المواطنين التونسيين، ممّا يرجّح حملهما لجنسية مغايرة".
وكان المصدر ذاته أعلن أمس الأحد، أن العملية المسلحة التي جرت مساء السبت بجبل عُرباطة وأدت إلى القضاء على إرهابيين مسلحين إثنين، انتهت صباح الأحد.
وأضاف في ذاك التصريح ل(وات)، أنه تم نقل جثتي المسلّحين لعرضهما على مصالح الطب الشرعي، مبينا أن الشرطة الفنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل على تحديد هويتي الإرهابيين الإثنين، إثر أخذ عينات من الحمض النووي.
وقال أيضا إنه تم حجز سلاحين من نوع "كلاشنيكوف" وذخائر حربية وصواعق ورمانات يدوية عقب هذه العملية الإستباقية المشتركة، التي قامت بها وحدات من الحرس والجيش الوطنيين بجبل عرباطة.
وكان المصدر ذاته أعلن أمس الأحد، أن العملية المسلحة التي جرت مساء السبت بجبل عُرباطة وأدت إلى القضاء على إرهابيين مسلحين إثنين، انتهت صباح الأحد.
وأضاف في ذاك التصريح ل(وات)، أنه تم نقل جثتي المسلّحين لعرضهما على مصالح الطب الشرعي، مبينا أن الشرطة الفنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل على تحديد هويتي الإرهابيين الإثنين، إثر أخذ عينات من الحمض النووي.
وقال أيضا إنه تم حجز سلاحين من نوع "كلاشنيكوف" وذخائر حربية وصواعق ورمانات يدوية عقب هذه العملية الإستباقية المشتركة، التي قامت بها وحدات من الحرس والجيش الوطنيين بجبل عرباطة.
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Par:mandhouj (France )
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