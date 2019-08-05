القصرين: حجز 197 طنا من مادة البطاطا وتحرير 4 محاضر تتعلق بمسك منتوجات قصد المضاربة فيها

Lundi 05 Août 2019
وات - تمكنت، اليوم الإثنين، فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين من حجز 197 طنا من مادة البطاطا بأحد مخازن التبريد بالجهة حجزا صوريا وتحرير 4 محاضر تتعلق بمسك منتوجات قصد المضاربة فيها، وفق المدير الجهوي للتجارة، فتحي خضاورية.
وذكر خضارورية في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذه العملية تمت في إطار حملة مراقبة إقتصادية للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات المسجلة في أسعار بعض المواد الحساسة والأساسية بالجهة، بما في ذلك المنتوجات الفلاحية وخاصة مادة البطاطا، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين توزيع هذه الكميات بسوق الجملة بالقصرين المدينة بأسعار معقولة.
وذكر خضارورية في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذه العملية تمت في إطار حملة مراقبة إقتصادية للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات المسجلة في أسعار بعض المواد الحساسة والأساسية بالجهة، بما في ذلك المنتوجات الفلاحية وخاصة مادة البطاطا، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين توزيع هذه الكميات بسوق الجملة بالقصرين المدينة بأسعار معقولة.
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Par:mandhouj (France )
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