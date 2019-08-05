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دورة بولونيا الدولية للمصارعة : مروى العامري تحرز الميدالية الذهبية

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
وات - احرزت التونسية مروى العامري الميدالية الذهبية لدورة بولونيا الدولية للمصارعة اثر تفوقها في المباراة النهائية امس الاحد على بطلة اسيا اللاعبة القرغيزية.
وكانت العامري فازت في نصف النهائي على بطلة اوروبا الروسية.

وتستعد المصارعة التونسية من خلال مشاركاتها الدولية للاستحقاقات الرياضية القارية والدولية القادمة وفي مقدمتها دورة الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 2020 .


وفي دورة رومانيا الدولية تحصل المصارع اسكندر الميساوي (وزن 87 كلغ) على الميدالية البرنزية في حين فاز امين القنيشي بالميدالية الفضية في منافسات المصارعة الرومانية لوزن 130 كغ .
ر- م ف

  
  
     
  
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