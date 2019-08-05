Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Wara9 El Shajar  

المستقل لزهر الغزلاني يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
وات - قدّم لزهر الغزلاني، 62 سنة ،مستقل من ولاية القصرين، اليوم الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها أواسط سبتمبر المقبل.

وأفاد الغزلاني،الذي قدم مطلبا منقوصا من التزكيات اللازمة في انتظار استكماله قبل انتهاء الآجال القانونية، في تصريح إعلامي، أن برنامجه يقوم على النهوض بالمجالات الإقتصادية والإجتماعية قادر على اخراج البلاد من الفقر والخصاصة مشيرا إلى أنه بصفته باحثا اقتصاديا واجتماعيا أعد دراسة في الغرض منذ 2016.


يذكر أن القانون ينص على ضرورة حصول المترشح على 10 تزكيات من النواب أو 40 تزكية من رؤساء البلديات أو 10 ألاف تزكية من الناخبين.
وقد بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها الى غاية اليوم الاثنين 18 مترشحا .

  
  
     
  
cadre-76e6165afe56ba52f354855ad48c324d-2019-08-05 12:55:59






0 de 0 commentaires pour l'article 186962



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 05 أوت 2019 | 4 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:24 16:14 12:32 05:28 03:48
35°
 35° % 32 :الرطــوبة
تونــس 26°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
35°-2641°-2845°-2938°-2537°-24
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565007105|186962 776|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires