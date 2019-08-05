المستقل لزهر الغزلاني يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

Lundi 05 Août 2019



وات

- قدّم لزهر الغزلاني، 62 سنة ،مستقل من ولاية القصرين، اليوم الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها أواسط سبتمبر المقبل.وأفاد الغزلاني،الذي قدم مطلبا منقوصا من التزكيات اللازمة في انتظار استكماله قبل انتهاء الآجال القانونية، في تصريح إعلامي، أن برنامجه يقوم على النهوض بالمجالات الإقتصادية والإجتماعية قادر على اخراج البلاد من الفقر والخصاصة مشيرا إلى أنه بصفته باحثا اقتصاديا واجتماعيا أعد دراسة في الغرض منذ 2016.يذكر أن القانون ينص على ضرورة حصول المترشح على 10 تزكيات من النواب أو 40 تزكية من رؤساء البلديات أو 10 ألاف تزكية من الناخبين.وقد بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها الى غاية اليوم الاثنين 18 مترشحا .