جندوبة: لقاءات مع البنك الالماني للاعمار لتمويل حاجيات مدينة طبرقة وفرنانة من الماء الصالح للشراب

Lundi 05 Août 2019



وات

- شرعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية جندوبة، اليوم الاثنين، في اجراء سلسلة من اللقاءات مع ممثلين عن البنك الالماني لإعادة الإعمار لتحديد حاجيات مدينتي طبرقة وفرنانة من المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشراب وتوفير التمويلات اللازمة لها.وتتمثل هذه المشاريع في تركيز محطة لتصفية المياه بمدينة طبرقة بقيمة 30 مليون دينار، وتزويد المنطقة الريفية شعبة الربيع بالماء الصالح للشراب بمبلغ يناهز 5 مليون دينار، إضافة إلى إتمام أشغال جزئية لمشروع المحاور الكبرى بمعتمديتي فرنانة وطبرقة بمبلغ قيمته 25 مليون دينار.وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين جودة مياه الشرب في مدينة طبرقة، ومعالجة مشكل العجز الحاصل في الجهة في المياه، وتمكين المتساكنين وأصحاب المؤسسات من تأمين الكميات المطلوبة، لا سيما وأن كمية المياه التي تحتاجها المدينة تقدر، حسب اخر الدراسات، بنحو 200 الف لتر في الثانية، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الكمية المتوفرة حاليا 100 الف لتر في الثانية، وفق ما أكده على المرموري والي جندوبة، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.من جانبها، أكدت المسؤلة عن مشروع قطاع المياه المعروف KfW سوماي كريمر، في تصريح ل(وات) أن اللقاء مع مسؤولي شركة المياه انتهى إلى تثبيت الالتزام بمواصلة مشروعي حماية مدن حوض مجردة بمدينتي بوسالم وجندوبة من الفيضانات، واستكمال توسعة مشروع سد بوهرتمة ليبلغ طاقة تخزين تفوق 145 مليون متر مكعب عوضا عن 108 مليون متر مكعب، بتمويل ناهز 67 مليون دينار.كما تمت المطالبة بإجراء دراسات فنية إضافية حول المشاريع الثلاث التي دعت الولاية و الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع إلى تمويلها.يذكر أن عدد المشتركين في خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجندوبة يبلغ 94 الف مشترك.