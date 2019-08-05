وزارة الدفاع: منع عدد من الأجانب من اجتياز الحدود مع ليبيا نحو التراب التونسي خلسة

Lundi 05 Août 2019



وات

- ذكرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، أن التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بقطاع بن قردان، (ولاية مدنين)تمكنت امس الاحد، من منع 53 شخصا من المرور الى داخل التراب الوطني كانوا من دون وثائق هوية وبصدد اجتياز الحدود نحو التراب التونسي خلسة .واضافت الوزارة في بلاغ انه تم إرجاع المجتازين وهم 20 سودانيا و33 ايفواريا الى التراب الليبي والاشارة اليهم ، بضرورة الدخول الى تونس عبر البوابات الرسمية .كما تمكنت هذه التشكيلات صباح اليوم الاثنين من ايقاف شخص سوداني الجنسية، تم تسليمه الى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة (ولاية مدنين) التي تولت ترحيله نحو القطر الليبي بالاضافة الى ايقاف سودانيين اثنين آخرين تم تسليمهما الى مركز الحرس الحدودي بـ "المقيسم" لمزيد التحري معهما .