النادي الافريقي - راحة مطولة لمهدي الوذرفي

Lundi 05 Août 2019
وات - اعلن النادي الافريقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان متوسط ميدانه مهدي الوذرفي الذي تعرض الى اصابة على مستوى الركبة خلال التربص الاعدادي بحمام بورقيبة سيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن ستة اشهر.
واشار فريق الاحمر والابيض الى ان الفحوص التي اجراها اللاعب اثببت تعرضه الى تمزق في الاربطة المتقاطعة مضيفا بانه سيخضع الى عملية جراحية بعد حوالي اسبوعين.
وعلى صعيد اخر يواصل ابناء المدرب لسعد الدريدي تحضيراتهم للموسم الجديد على نسق حثيث بمعدل حصتين تدريبيتين في اليوم.
ويستهل النادي الافريقي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باستضافة الملعب التونسي.
واشار فريق الاحمر والابيض الى ان الفحوص التي اجراها اللاعب اثببت تعرضه الى تمزق في الاربطة المتقاطعة مضيفا بانه سيخضع الى عملية جراحية بعد حوالي اسبوعين.
وعلى صعيد اخر يواصل ابناء المدرب لسعد الدريدي تحضيراتهم للموسم الجديد على نسق حثيث بمعدل حصتين تدريبيتين في اليوم.
ويستهل النادي الافريقي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باستضافة الملعب التونسي.
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Par:BABANETTOO (France )
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