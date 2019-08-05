وقفة احتجاجية لعدد من مدرسي التعليم الاساسي بسيدي بوزيد

Lundi 05 Août 2019
وات - نفذ عدد من مدرسي التعليم الاساسي بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية لمطالبة وزارة التربية بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والمتعلقة اساسا بصرف عدد من المنح.
وبين عبد الكريم بكاري الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الابتدائي بسيدي بوزيد في تصريح ل(وات) ان الوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن الغضب بعد تكرر عمليات التسويف والمماطلة التي تنتهجها الوزارة ورفضها تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة منذ 2018 ، وفق قوله.
وأفاد أن من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية 8 ماي 2018 واتفاقيات 4 مارس و11 جوان و17 جوان 2019 والخاصة أساسا بصرف المنح المتخلدة بذمة الوزارة وعلى راسها منحة الريف التي لم تصرف للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى المفعول الرجعي المادي الناتج عن الترقيات ومعلوم الساعات الاضافية والتنشيط الثقافي ومعاليم المطعم المدرسي.
واعتبر البكاري أن تراجع الوزارة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات فيه استخفاف بمطالب القطاع، ملوحا بمقاطعة المدرسين العودة المدرسية القادمة إذا لم يتم تلبية مطالبهم.
وبين عبد الكريم بكاري الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الابتدائي بسيدي بوزيد في تصريح ل(وات) ان الوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن الغضب بعد تكرر عمليات التسويف والمماطلة التي تنتهجها الوزارة ورفضها تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة منذ 2018 ، وفق قوله.
وأفاد أن من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية 8 ماي 2018 واتفاقيات 4 مارس و11 جوان و17 جوان 2019 والخاصة أساسا بصرف المنح المتخلدة بذمة الوزارة وعلى راسها منحة الريف التي لم تصرف للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى المفعول الرجعي المادي الناتج عن الترقيات ومعلوم الساعات الاضافية والتنشيط الثقافي ومعاليم المطعم المدرسي.
واعتبر البكاري أن تراجع الوزارة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات فيه استخفاف بمطالب القطاع، ملوحا بمقاطعة المدرسين العودة المدرسية القادمة إذا لم يتم تلبية مطالبهم.
En continu
- Hier 22:13 بوعرادة: تعرض 5 اشخاص الى تسمم في حفل زفاف
- Hier 20:48 إيران تؤكد تلقى ظريف دعوة للقاء ترامب
- Hier 17:53 القاهرة وباريس تبحثان الوضع في ليبيا
- Hier 17:04 النهضة ورئاسة الجمهورية..
- Hier 12:16 ورطة النهضة في الانتخابات الرئاسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:02
|19:24
|16:14
|12:32
|05:28
|03:48
|
33°
|38°
|% 29
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|38°-27
|42°-28
|46°-29
|39°-24
|39°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 84 369) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 74 957) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 73 941) كلات بعضها ..
( 65 546) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 241) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 845) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 738) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 49 710) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 638) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 605) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 733) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 626) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 45 328) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 049) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 839) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 43 465) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 42 979) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 026) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 000) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 998) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:BABANETTOO (France )
Sur: زياد الهاني: هيئة الانتخابات متورطة في ترذيل العملية الانتخابية وتشليك الرئاسة بقبولها الملفات الناقصة