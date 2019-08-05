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وقفة احتجاجية لعدد من مدرسي التعليم الاساسي بسيدي بوزيد

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
وات - نفذ عدد من مدرسي التعليم الاساسي بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية لمطالبة وزارة التربية بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والمتعلقة اساسا بصرف عدد من المنح.

وبين عبد الكريم بكاري الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الابتدائي بسيدي بوزيد في تصريح ل(وات) ان الوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن الغضب بعد تكرر عمليات التسويف والمماطلة التي تنتهجها الوزارة ورفضها تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة منذ 2018 ، وفق قوله.


وأفاد أن من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية 8 ماي 2018 واتفاقيات 4 مارس و11 جوان و17 جوان 2019 والخاصة أساسا بصرف المنح المتخلدة بذمة الوزارة وعلى راسها منحة الريف التي لم تصرف للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى المفعول الرجعي المادي الناتج عن الترقيات ومعلوم الساعات الاضافية والتنشيط الثقافي ومعاليم المطعم المدرسي.
واعتبر البكاري أن تراجع الوزارة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات فيه استخفاف بمطالب القطاع، ملوحا بمقاطعة المدرسين العودة المدرسية القادمة إذا لم يتم تلبية مطالبهم.

  
  
     
  
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