أصوات نساء تطلق برنامج ''سفيرات مناهضة التطرف العنيف''

Lundi 05 Août 2019
وات - أفادت منظمة "أصوات نساء" اليوم الاثنين أنه سيتم غدا الثلاثاء بمدينة صفاقس اطلاق برنامج "سفيرات مناهضة التطرف العنيف" لبناء قدرات 45 شابة سياسية من مختلف المناطق والأحزاب في مجال مراعاة مقاربة النوع الإجتماعي ومنع التطرف العنيف وأضافت المنظمة أن هذا البرنامج الذي يندرج في اطار ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة سيمكن النساء السياسيات من تكوين شبكة قوية من السفيرات القادرات على اتخاذ مبادرات لمنع التطرف العنيف في مجتمعاتهن.
وسيجمع هذا البرنامج حسب المنظمة الشابات المنتخبات في البلديات وكذلك الشابات السياسيات المترشحات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 كما سيشهد مشاركة عدد من السياسيين ومن ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية.
يذكر أن " أصوات نساء" منظمة غير حكومية نسوية تأسست سنة 2011 تعمل على إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في السياسات العامة في تونس و تسعى الى تعزيز ثقافة المساواة بين النساء والرجال وكافة أفراد المجتمع وتشجع مشاركة النساء في الحياة العامة من خلال بناء قدراتهن ودعم القدرات القيادية النسائية.
وسيجمع هذا البرنامج حسب المنظمة الشابات المنتخبات في البلديات وكذلك الشابات السياسيات المترشحات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 كما سيشهد مشاركة عدد من السياسيين ومن ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية.
يذكر أن " أصوات نساء" منظمة غير حكومية نسوية تأسست سنة 2011 تعمل على إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في السياسات العامة في تونس و تسعى الى تعزيز ثقافة المساواة بين النساء والرجال وكافة أفراد المجتمع وتشجع مشاركة النساء في الحياة العامة من خلال بناء قدراتهن ودعم القدرات القيادية النسائية.
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Par:mandhouj (France )
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