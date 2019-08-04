سليانة: وفاة كهل في حادث اصطدام بين جرار فلاحي و قطار

Dimanche 04 Août 2019
وات - جد مساء اليوم الأحد حادث مرور تمثل في اصطدام بين قطار و جرار فلاحي على مستوى سكة القطار بمنطقة سيدي عياد بين معتمدتي قعفور و العروسة أدى الى وفاة سائق الجرار على عين المكان حسب ما صرح به مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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