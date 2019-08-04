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بوعرادة: تعرض 5 اشخاص الى تسمم في حفل زفاف

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
وات - تعرض 5 اشخاص مساء اليوم الأحد الى تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة العشاء في حفل زفاف بمعتمدية بوعرادة حسب ما صرح به المدير الجهوي لمستشفى سليانة كمال العجمي لمراسلة (وات) بالجهة.
و أكد ذات المصدر أن 4 اشخاص حالتهم مستقرة فيما وصفت حالة الشخص الخامس بـ"الحرجة" نظرا لكونه يعاني من مرض مزمن أمم


  
  
     
  
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