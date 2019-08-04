بوعرادة: تعرض 5 اشخاص الى تسمم في حفل زفاف

Dimanche 04 Août 2019



وات

- تعرض 5 اشخاص مساء اليوم الأحد الى تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة العشاء في حفل زفاف بمعتمدية بوعرادة حسب ما صرح به المدير الجهوي لمستشفى سليانة كمال العجمي لمراسلة (وات) بالجهة.و أكد ذات المصدر أن 4 اشخاص حالتهم مستقرة فيما وصفت حالة الشخص الخامس بـ"الحرجة" نظرا لكونه يعاني من مرض مزمن أمم