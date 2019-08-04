Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - El-7elwaa  

حزب قلب تونس يصادق على الهيكلة الوطنية والجهوية والمحلية لحملتيه الانتخابيتين الرئاسية والتشريعية

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
وات - صادق حزب قلب تونس على الهيكلة الوطنية والجهوية والمحلية للحملتين الانتخابيتين الرئاسية والتشريعية في ختام ندوته الوطنية الأولى، وفق بيان أصدره الحزب الأحد.

وأعلن الحزب في بيانه عن مصادقة ندوته الوطنية الأولى على الخطوط العريضة للبرنامج في انتظار اجتماع اللجنة الوطنية لاعداد البرنامج مع ممثلي الندوة الوطنية للحزب.


وركز الحزب مكتبه للتونسيين بالخارج كما صادق على مقترحات البرنامج الوطني المتعلقة بمشاغل التونسيين بالخارج حسب ما جاء في البيان.
يذكر أن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أعلنت عن تأسيس حزب قلب تونس يوم 20 جوان 2019 .

ويخوض هذا الحزب غمار الانتخابات التشريعية في 33 دائرة، في حين رشح رئيسه نبيل القروي لخوض الانتخابات الرئاسية 2019.
وكان القروي أودع ملف ترشحه لهذا الاستحقاق في اليوم الأول من فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية في 2 أوت 2019، علما أن يوم 9 أوت الجاري هو آخر أجل لتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد شغور منصب رئيس الجمهورية بوفاة محمد الباجي قايد السبسي في 25 جويلية الماضي.

  
  
     
  
cadre-2dce9cf5e2608c6d1df1ccbf7d180a19-2019-08-04 20:20:36






0 de 0 commentaires pour l'article 186929



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 04 أوت 2019 | 3 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:25 16:14 12:32 05:27 03:47
27°
 27° % 74 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
27°-2439°-2641°-2845°-2938°-26
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564946975|186929 143|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires