حزب قلب تونس يصادق على الهيكلة الوطنية والجهوية والمحلية لحملتيه الانتخابيتين الرئاسية والتشريعية

Dimanche 04 Août 2019



وات

- صادق حزب قلب تونس على الهيكلة الوطنية والجهوية والمحلية للحملتين الانتخابيتين الرئاسية والتشريعية في ختام ندوته الوطنية الأولى، وفق بيان أصدره الحزب الأحد.وأعلن الحزب في بيانه عن مصادقة ندوته الوطنية الأولى على الخطوط العريضة للبرنامج في انتظار اجتماع اللجنة الوطنية لاعداد البرنامج مع ممثلي الندوة الوطنية للحزب.وركز الحزب مكتبه للتونسيين بالخارج كما صادق على مقترحات البرنامج الوطني المتعلقة بمشاغل التونسيين بالخارج حسب ما جاء في البيان.يذكر أن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أعلنت عن تأسيس حزب قلب تونس يوم 20 جوان 2019 .ويخوض هذا الحزب غمار الانتخابات التشريعية في 33 دائرة، في حين رشح رئيسه نبيل القروي لخوض الانتخابات الرئاسية 2019.وكان القروي أودع ملف ترشحه لهذا الاستحقاق في اليوم الأول من فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية في 2 أوت 2019، علما أن يوم 9 أوت الجاري هو آخر أجل لتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد شغور منصب رئيس الجمهورية بوفاة محمد الباجي قايد السبسي في 25 جويلية الماضي.