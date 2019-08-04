الفنان زياد الرحباني يمتع بموسيقاه الراقية جمهوره الحقيقي على ركح مهرجان الحمامات الدولي

Dimanche 04 Août 2019
وات - ليلة موسيقية ممتازة شهدها جمهور مهرجان الحمامات الدولي في سهرتي الجمعة والسبت 2 و3 أوت مع الفنان الموسيقي الرائع زياد الرحباني الذي يزور تونس لأول مرة وامتلأت مدرجات المسرح بجمهور تواق إلى مشاهدة الرحباني والاستماع الى موسيقاه واغانيه الساخرة من الواقع العربي بالخصوص.
حفل السهرة الأولى مساء الجمعة انطلق بموجة عارمة من التصفيق والهتاف وعبارات الترحيب بالرحباني الذي قدم رفقة مجموعة موسيقية متعددة الجنسيات من مصر وسوريا وأرمينيا وهولندا مؤلفة من خمسة عشر عازفا مجموعة من أجمل إبداعاته الموسيقية والغنائية الرائعة.
على مدى ساعة ونصف وفي جزءين من السهرة قدم زياد وفرقته أغنيات ومعزوفات موسيقية تنوعت بين قديم وجديد اعادت الجمهور إلى أعمق الذكريات وأجملها، فقدّم روائع أرشيفه الفني بتوليفة ساحرة انصهر فيها الرحباني مع آلة البيانو.
أمتع زياد الرحباني بعزفه وبمؤلفاته الموسيقية، وبفنه الشامل الذي بان جليّا على المسرح جمهوره الذي كان من مختلف الفئات العمرية والذي جاء باعداد غفيرة فأدخل الفرح إلى قلوب عشّاقه وعشّاق الموسيقى.
"الشرق الأوسط "هدوء نسبي" الأمل "شو هالايام"، "امرك سيدنا"، "تلفن عياش" "اسمع يا رضا" "انا موش كافر" وغيرها من روائع زياد الرحباني وقد حضرت معها ذكرى جوزيف صقر رفيق دربه وطيف السيدة فيروز والدته التي نادى باسمها الجمهور مرارا.
الفنان المصري حازم شاهين الذي يرافق زياد الرحباني كان بعوده يذكرنا بسيد درويش والشيخ امام وشارك بأداء الاغاني التي انتظرها الجمهور ورددها معه بكل نشوة واستمتاع وأكد زياد الرحباني الفنان والأسطورة مرة أخرى بهذا الحفل الذي قدمه وتلاه يوم السبت أيضا حفل ثان، أنه استثناء في عالم الموسيقى حيث أمتع وأقنع جمهورا خبيرا بفن الرحباني وذواقا تواقا للموسيقى الراقية.
حفل السهرة الأولى مساء الجمعة انطلق بموجة عارمة من التصفيق والهتاف وعبارات الترحيب بالرحباني الذي قدم رفقة مجموعة موسيقية متعددة الجنسيات من مصر وسوريا وأرمينيا وهولندا مؤلفة من خمسة عشر عازفا مجموعة من أجمل إبداعاته الموسيقية والغنائية الرائعة.
على مدى ساعة ونصف وفي جزءين من السهرة قدم زياد وفرقته أغنيات ومعزوفات موسيقية تنوعت بين قديم وجديد اعادت الجمهور إلى أعمق الذكريات وأجملها، فقدّم روائع أرشيفه الفني بتوليفة ساحرة انصهر فيها الرحباني مع آلة البيانو.
أمتع زياد الرحباني بعزفه وبمؤلفاته الموسيقية، وبفنه الشامل الذي بان جليّا على المسرح جمهوره الذي كان من مختلف الفئات العمرية والذي جاء باعداد غفيرة فأدخل الفرح إلى قلوب عشّاقه وعشّاق الموسيقى.
"الشرق الأوسط "هدوء نسبي" الأمل "شو هالايام"، "امرك سيدنا"، "تلفن عياش" "اسمع يا رضا" "انا موش كافر" وغيرها من روائع زياد الرحباني وقد حضرت معها ذكرى جوزيف صقر رفيق دربه وطيف السيدة فيروز والدته التي نادى باسمها الجمهور مرارا.
الفنان المصري حازم شاهين الذي يرافق زياد الرحباني كان بعوده يذكرنا بسيد درويش والشيخ امام وشارك بأداء الاغاني التي انتظرها الجمهور ورددها معه بكل نشوة واستمتاع وأكد زياد الرحباني الفنان والأسطورة مرة أخرى بهذا الحفل الذي قدمه وتلاه يوم السبت أيضا حفل ثان، أنه استثناء في عالم الموسيقى حيث أمتع وأقنع جمهورا خبيرا بفن الرحباني وذواقا تواقا للموسيقى الراقية.
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Par:abououssama1 ( )
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