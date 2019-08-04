النادي الافريقي - موشيلي ينضم غدا الى المجموعة

Dimanche 04 Août 2019



وات

- اعلن النادي الافريقي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم الاحد ان متوسط ميدانه الكامروني ابراهيم موشيلي تعافى من مخلفات "العدوى البكتيرية" التي اصيب بها وادخل بموجبها للمصحة لمدة اربعة ايام.واوضح النادي ان اللاعب سيخضع لفحوص مراقبة قبل الانضمام غدا الاثنين الى بقية المجموعة.ويستهل النادي الافريقي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باستضافة الملعب التونسي.