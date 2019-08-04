المهدية: المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يطلق حملات ''لحوكمة الثقافة'' في الجهة

Dimanche 04 Août 2019



وات

- أطلق المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمهدية، أمس السبت، حملة تحسيسية للتوعية بضرورة التبليغ عن الفساد في المجال الثقافي في إطار تنفيذ بنود اتفاقية مبرمة مع وزارة الشؤون الثقافية.وقالت كريمة غراد، رئيسة المكتب الجهوي، في تصريح إعلامي الأحد، أن الحملة التي تحمل شعار "حوكمة الثقافة مسؤولية مجتمعية" شملت شراكات مع مؤسسات الى جانب تظاهرات ثقافية جهوية كان أولها مهرجان ليالي المهدية.وبينت غراد، أن المكتب نظم ليلة السبت حملة بالبرج العثماني أين تقام فعاليات مهرجان ليالي المهدية، تخللتها أنشطة توعوية وومضات اشهارية وورشات ومسابقات ومعرض وثائقي للتشجيع على التبليغ عن الفساد.وبرمج المكتب، في نفس الإطار، زيارات مشابهة إلى كل من معتمدية قصور الساف يوم 8 أوت ومعتمدية المهدية يوم 9 أوت ومنطقة سلقطة يوم 14 أوت إلى جانب معتمدية السواسي يوم 15 أوت.وكان المكتب الجهوي لمكافحة السفاد بالمهدية قد نظم، الأسبوع المنقضي، "أسبوع مكافحة الفساد بالمهدية" بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، تم خلالها التعريف بمهام الهيئة.وزار أعوان الهيئة، خلال نفس الحملة، مدن الجم والشابة ورجيش والمهدية، ليتم تتويج التظاهرة بلوحة جدارية تحمل شعار "ما تخليش الفساد يفكلنا تونس" رسمت على جدار المدرسة الاعدادية شارع الحبيب بورقيبة بالمهدية.