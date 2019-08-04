القيروان: وفاة سجين بسجن الهوارب إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة (الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والاصلاح)

Dimanche 04 Août 2019



وات

- توفي فجر اليوم الأحد، سجين يبلغ من العمر 67 سنة بالسجن المدني الهوارب بولاية القيروان، رغم نقله على جناح السرعة إلى قسم الاستعجالي بالشبيكة، أين لفظ أنفاسه بالمستشفى المذكور، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والاصلاح، سفيان مزغيش.وأكد ذات المصدر في اتصال هاتفي مع مراسلة (وات) بالجهة، أن السجين اشتكى في حدود الساعة الواحدة فجرا من توعك صحي مفاجئ يتمثل في صعوبة في التنفس، موضحا أنه تم توجيهه على وجه السرعة إلى مستشفى الشبيكة وهو أقرب مستشفى من السجن، ورغم تلقيه الإسعافات الأولية غير أنه تم اعلام إدارة السجن بوفاته إثر دقائق من وصوله.وبيّن سفيان مزغيش أنه تم اعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، الذي إذن بفتح تحقيق ووضع الجثة على ذمة الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة، كما تعهدت التفقدية العامة للسجون والاصلاح بفتح بحث إداري في الغرض.يشار إلى أن السجين هو من مواليد سنة 1953 ومحكوم بـ29 سنة سجنا في عدد من القضايا الجنائية.