تصفيات دورة تورونتو الكندية - جابر تواجه الامريكية دي لورنزو من اجل بلوغ الجدول النهائي

Dimanche 04 Août 2019



وات

- تتبارى لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 59 عالميا مساء اليوم الاحد مع الامريكية فرانشيسكا دي لورنزو المصنفة 155 عالميا من اجل بلوغ الجدول النهائي لدورة تورونتو الكندية.وكانت جابر بلغت الدور الختامي للتصفيات عقب فوزها مساء السبت على الكندية فرنسواز أباندا المصنفة 224 عالميا 2-0 (6-4 و6-3).