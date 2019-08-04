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صفاقس : ضبط 70 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
وات - تمكنت دوريات تابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية أمس السبت من ضبط 70 شخصا من جنسيات مختلفة داخل منزل كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا انطلاقا من سواحل الجهة.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأحد أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.


  
  
     
  
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